Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
25.11.2025 11:32:01
Barclays sees surge in Africa, Asia cross-border deal flows
The Middle East, India and Singapore are doing more transactions in the region, and this will likely increase in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Analysen zu Barclays plcmehr Analysen
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|4,66
|2,19%