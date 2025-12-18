Frontier Aktie
Bardin Hill Dumps 349,000 Shares of Frontier Communicaitons Stock Worth $12.7 Million
On November 12, 2025, Bardin Hill Management Partners LP disclosed in an SEC filing that it sold out its entire Frontier Communications Parent (NASDAQ:FYBR) position.Bardin Hill Management Partners LP exited its stake in Frontier Communications Parent, selling all 348,850 shares for a value change of $12,698,140. The firm reported zero shares held as of September 30, 2025. The transaction details were disclosed in a Form 13-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 12, 2025. Full details are available here.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
