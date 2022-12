Bärenmarktrally geht die Puste aus: So wird das Portfolio defensiv ausgerichtet

Die zuletzt positive Entwicklung des Aktienmarktes sei nicht richtungsweisend für die weitere Entwicklung, konstatiert Mike Wilson, oberster US-Aktienstratege bei Morgan Stanley. Der jüngsten Aktienrally ginge die Puste aus: "Die Bärenmarktrallye stößt auf unsere ursprünglichen Widerstandsniveaus - es ist an der Zeit, sie auszublenden", sagte er gegenüber TipRanks, und prognostiziert die Rückkehr des Bärenmarktes.

Bei dem momentan schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnis empfiehlt Mike Wilson Aktien aus den Bereichen Gesundheit, Energieversorgung und Güter des täglichen Bedarfs. Um der anhaltenden Volatilität zu begegnen, stellen Morgan Stanley-Analysten diese drei Unternehmen heraus, die 2022 den Mark geschlagen haben: United Therapeutics, NextEra Energy und Hostess Brands.

United Therapeutics-Aktie: Überflieger im Gesundheitswesen

Das Papier von United Therapeutics hat seit Beginn des Jahres um annähernd 28 Prozent zugelegt (Schlusskurs 15.12.2022) und die Gewinn- und Umsatzschätzungen übertroffen. Im Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal vermeldete das Unternehmen Anfang November eine Umsatzsteigerung von 16,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis pro Aktie liegt bei 3,42 US-Dollar im Vergleich zu 4,91 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Die Morgan Stanley-Analysten verweisen auf die Zulassung von fünf Medikamenten, die alle zur Umsatzsteigerung beigetragen haben. Laut Geschäftsbericht konnte United Therapeutics unter anderem die Anzahl der Patienten, die mit dem Medikament Tyvaso behandelt wurden, um 66 Prozent steigern. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden hingegen um 17 Prozent auf 66,1 Millionen US-Dollar reduziert. Zacks Equity Research erwartet laut einem NASDAQ-Artikel in den kommenden Monaten eine überdurchschnittliche Rendite für die Aktie und stuft das Papier auf "Kaufen" ein; versehen mit einem VGM-Score von A und einem Growth Score von B.

Morgan Stanley-Analyst Terence Flynn sieht laut TipRanks das Wachstum über verschiedene interne Faktoren, wie die im Juni in Kraft getretene Medicare-Abdeckung oder Zulassungserweiterungen, abgesichert. Er bezeichnet United Therapeutics "auch im Vergleich zu anderen mittelgroßen Unternehmen als unterbewertet" und prognostiziert Anlegern einen Jahresgewinn von rund 18 Prozent. Deshalb stufte er United Therapeutics bereits mehrfach auf "Kaufen" ein, zuletzt am 6. Dezember 2022, mit einem Kursziel von 330 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie (elf Analysten) liegt auf TipRanks bei 293 US-Dollar, zwischen 230 US-Dollar und 375 US-Dollar. Aktuell notiert das Papier bei 276,71 US-Dollar (Schlusskurs 14.12.2022).

NextEra Energy-Aktie: Energieversorger mit defensiven Qualitäten

Der im S&P 500 gelistete Energieversorger NextEra Energy ist mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden US-Dollar der größte Produzent erneuerbarer Energien in den USA (Angabe auf der Unternehmenshomepage). Der Energiegigant, der mit Schwerpunkten in Kalifornien, Florida und der Ostküste in ganz Nordamerika tätig ist, gilt auch als einer der größten Investoren im Infrastrukturbereich. Während die Tochtergesellschaft NextEra Resources die weltweit größten Windkraft- und Solarparks betreibt, gewinnt das Unternehmen auch Energie aus Kernkraft und Erdgas.

Im vergangenen Quartal hat NextEra Energy einen Umsatz von 6,72 Millionen US-Dollar erwirtschaftet und damit dem Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 53,75 Prozent gesteigert. Der Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal bei 0,85 US-Dollar, eine Steigerung von rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit konnte das Unternehmen alle Analystenerwartungen mühelos übertreffen. Eine quartalsweise Dividenden-Ausschüttung von derzeit 0,42 US-Dollar macht die Aktie zudem attraktiv. Die in den letzten Jahren ausgezahlte Rendite von 2 Prozent stärkt die defensiven Qualitäten des Titels - im Branchendurchschnitt ist sie zwar vergleichsweise gering, aber mit steigender Tendenz.

Der Morgan Stanley-Analyst David Arcaro verweiset laut TipRanks auf das "robuste Wachstum des Auftragsbestands im Bereich erneuerbare Energien, die wahrscheinliche Gewinnsteigerung durch das Individuelle Altersvorsorgekonto (IRA) und ein geringer als erwartetes Zinsrisiko". Die außergewöhnlich gute Positionierung des Unternehmens sowie der EPS-Wachstumsausblick von bis zu 8 Prozent stimmen nicht nur den Morgan Stanley-Analysten bullish für die Aktie: Die bei TipRanks gelisteten neun Analysten sehen das Kursziel durchschnittlich bei 92,89 US-Dollar (höchstes 100 US-Dollar, niedrigstes 81,00 US-Dollar). Dies entspricht einer Steigerung von rund acht Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis des Papiers von 85,81 US-Dollar (Schlusskurs 15.12.2022). David Arcaro legt bei seiner Kaufempfehlung für das Papier, das seit Jahresbeginn rund 7 Prozent seines Werts eingebüßt hat, ein Kursziel von 95 US-Dollar fest. !-- sh_cad_9

Hostess Brands-Aktie: Lebensmittelriese übertrifft Erwartungen

Der US-Lebensmittelriese Hostess Brands, der unter anderem die Marken Ding Dongs, Donettes, CupCakes, Twinkies und Zingers führt, ist spezialisiert auf verpackte süße Snacks. Der Marktführer in diesem Segment hat im dritten Quartal einen Umsatz von 346,2 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, was einer Umsatzsteigerung von 20,23 im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der Gewinn je Aktie wird mit 0,23 US-Dollar ausgewiesen, im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von fast 10 Prozent. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten und konnte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr anheben. Die Aktie schloss am 15.12.2022 bei 23,48 US-Dollar, einem Kursplus von rund 15 Prozent seit Anfang des Jahres.

Morgan Stanley-Analystin Pamela Kaufman attestiert dem Unternehmen laut TipRanks eine "starke Umsetzung, angetrieben durch Innovation, Marketing und Datenanalyse" und sieht auch im zweiten Jahr in Folge eine zweistellige Umsatzsteigerung bei ihrem "Top Pick in Packaged Food". Das Kursziel der mit "Overweight" bewerteten Aktie legt sie mit 30 US-Dollar fest und sieht eine Rendite pro Aktie von 19 Prozent im kommenden Jahr. Das durchschnittliche Kursziel der bei TipRanks angegebenen sechs Analysten liegt bei 29,17 US-Dollar (höchstes 31,00, niedrigstes 27,00 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.