Baseler Auschuss: G-SIBs-Scores im Jahresdurchschnitt berechnen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baseler Ausschuss will die systemische Bedeutung international tätiger Großbanken (G-SIBs) künftig nicht mehr auf Basis von Daten berechnen, die am Jahresende erhoben wurden. Damit solle verhindert werden, dass "einige Banken" ihre systemische Bedeutung am Jahresende vorübergehend verringern ("Window Dressing"), wie der Ausschuss zu Beginn von Konsultationen mitteilte. Stattdessen soll der so genannte G-SIB-Score künftig auf den Jahresdurchschnitten von Kennwerten wie Bilanzgröße, grenzüberschreitender Aktivität, Verflechtung und Aktivität im Zahlungsverkehr berechnen.

"'Window Dressing' ist inakzeptabel. Ein solches Verhalten untergräbt die politischen Ziele der Standards des Ausschusses und birgt die Gefahr, dass die Funktionsweise der Finanzmärkte gestört wird", heißt es in der Pressemitteilung. G-SIBs haben in der Regel eine Bilanzgröße von über 200 Milliarden Euro und müssen mehr Eigenkapital als andere Institute vorhalten. In Deutschland gehört nur die Deutsche Bank in diese Kategorie.

March 07, 2024 06:49 ET (11:49 GMT)