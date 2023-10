BASF-Aktie tiefer: BASF will Produktionsanlage in Düsseldorf erweitern

Wegen steigender Nachfrage nach sogenannten Emollient-Spezialitäten erweitert BASF seine Produktionskapazitäten am Standort Düsseldorf.

Eine neue Anlage soll im Sommer 2025 in Betrieb gehen, teilte der Chemieriese in Ludwigshafen mit. Investiert wird dafür ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag.

Emollients werden in der Hautpflege benötigt. Der Bedarf an speziellen Formulierungen, auf deren Basis etwa silikonfreie Hautpflege und octocrylenfreier Sonnenschutz produziert werden kann, steige in Europa, erklärte BASF.

Die BASF-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,90 Prozent auf 41,48 Euro.