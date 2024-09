BASF-Aktien stark gefragt: Neuausrichtung und Börsengang von Agrarchemie-Sparte in Aussicht - Agrachemie IPO?

Der unter Druck stehende weltgrößte Chemiekonzern BASF will Kreisen zufolge an seinem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche einen weitreichenden Umbau ankündigen. Dabei gehe es um die Zukunft der Geschäfte Agrarchemie und Beschichtungen (Coatings) im Konzern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.

Die Agrarchemie solle auf einen möglichen Börsengang in einigen Jahren vorbereitet werden. Für das Geschäft mit Beschichtungen stehen laut Bloomberg möglicherweise Teilverkäufe an oder der Einstieg von Partnern. Zum Batteriegeschäft soll es auf dem Kapitalmarkttag ebenfalls Aussagen geben. Dieser findet am 26. und 27. September statt.

Der neue BASF-Chef Markus Kamieth will auf einem Kapitalmarkttag in der nächsten Woche einem Bloomberg-Bericht zufolge Pläne für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts in einigen Jahren ankündigen. Kamieth könnte überdies die Bereitschaft signalisieren, Teile des Geschäfts mit Beschichtungen (Coatings) zu verkaufen oder für sie nach Partnern zu suchen, schreibt die Nachrichtenagentur unter Verweis auf mehrere mit dem Thema vertraute Informanten.

Möglicherweise werde es auch Informationen zu Zukunftsplänen für das Batteriematerialien-Geschäft geben, schreibt Bloomberg.

Ein Konzernsprecher wollte sich dazu auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern. "Wir kommentieren keine Marktgerüchte", sagte er. Der Chemiekonzern veranstaltet am 26. und 27. September einen Kapitalmarkttag.

Die BASF-Papiere stiegen auf XETRA zuletzt um 3,26 Prozent auf 45,83 Euro. Zwischenzeitlich war es bis auf knapp 47 Euro nach oben gegagen, damit erreichten die Titel den höchsten Stand seit Anfang Juni und ließen die 200-Tage-Linie als längerfristigen Trendindikator hinter sich.

