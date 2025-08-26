Yara International ASA Aktie
WKN: A0B9TA / ISIN: US9848512045
|Nicht tragfähig
|
26.08.2025 16:33:40
BASF und Yara stoppen US-Projekt für CO2-armes Ammoniak - Aktien höher
"Diese Entscheidung spiegelt die Verpflichtung der Unternehmen wider, sich auf Initiativen mit dem höchsten Potenzial zur Erreichung ihrer jeweiligen Wertschöpfungsziele zu konzentrieren", heißt es in der gemeinsamen Erklärung.
Yara werde seine Ammoniakstrategie allerdings wie angekündigt fortsetzen und weiter Investitionsmöglichkeiten in US-Ammoniak analysieren.
Die beiden Konzerne betreiben gemeinsam eine konventionelle World-Scale-Ammoniakanlage am BASF-Standort im texanischen Freeport.
Im Juni 2023 hatten sie angekündigt, die Machbarkeit einer weiteren Anlage mit einer Gesamtkapazität von 1,2 bis 1,4 Millionen Tonnen blauem Ammoniak jährlich untersuchen zu wollen. Dabei hätte das in der Produktion entstehende klimaschädliche Kohlendioxid abgeschieden und gespeichert werden sollen.Die BASF-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,53 Prozent auf 47,57 Euro, während die Yara-Titel in Oslo um 1,37 Prozent auf 377,30 norwegische Kronen zulegen.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Yara International ASA Sponsored American Deposit Reciept Repr 1 Shmehr Nachrichten
|
17.07.25
|Ausblick: Yara International ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.07.25
|Erste Schätzungen: Yara International ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)