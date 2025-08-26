BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Nachfolger gesucht 26.08.2025 16:39:42

BAT-Aktie leicht: Soraya Benchikh verlässt British American Tobacco - CFO-Posten wird frei

BAT-Aktie leicht: Soraya Benchikh verlässt British American Tobacco - CFO-Posten wird frei

British American Tobacco (BAT) benötigt einen neuen Finanzvorstand.

CFO Soraya Benchikh trete mit sofortiger Wirkung zurück, teilte der britische Tabakkonzern jetzt mit. Der Prozess zur Suche nach ihrem Nachfolger sei eingeleitet. Übergangsweise übernimmt Javed Iqbal - derzeit Direktor für Digitales und Information - die Position. Benchikh stehe bis Ende des Jahres zur Verfügung, um den Übergang zu unterstützen, teilte BAT am Dienstag weiter mit.

BAT erklärte außerdem, der Konzern sei auf dem besten Weg, seine Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen.

Im Londoner Handel sinkt die BAT-Aktie zwischenzeitlich um 2,50 Prozent auf 42,07 Pfund.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BAT-Aktie unbewegt: Umsatzprognose hochgesetzt
ITC-Beteiligung im Fokus: BAT-Aktie reagiert kaum auf Verkaufsüberlegungen
BAT-Aktie freundlich: Tabakkonzern BAT punktet mit operativem Gewinn - neue Produkte stabil

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten