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15.10.2026 09:34:00
Baukosten legen weiter deutlich zu
Bauen ist und bleibt teuer - der von der Statistik Austria erhobene Baukostenindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau stieg im September um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Es ist bereits das fünfte Monat in Folge, in dem die Steigerungsrate über fünf Prozent liegt. Noch stärker zogen die Kosten beim Straßen-, Brücken- und Siedlungswasserbau an. Am stärksten stieg der Index beim Straßenbau, nämlich um 8,8 Prozent, gab das Statistikamt am Donnerstag bekannt.
pro/cgh
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