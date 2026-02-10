Baupreise 2025 nur leicht erhöht

Die Baupreise haben im abgelaufenen Jahr moderat zugelegt, wie die Statistik Austria am Dienstag bekanntgab. Der Index für den Hoch- und Tiefbau (Basisjahr 2020) stieg im Gesamtjahr gegenüber 2024 um 0,8 Prozent. Im vierten Quartal 2025 legte er im Jahresabstand um 1,2 Prozent zu, gegenüber dem Vorquartal betrug das Plus 0,2 Prozent.

Ähnlich die Entwicklung im Einzelnen: Im gesamten Hochbau kam es 2025 gegenüber dem Jahr davor zu einer Teuerung von 0,8 Prozent - in den beiden Hochbausparten Wohnhaus- und Siedlungsbau waren es 0,8 Prozent, im sonstigen Hochbau 0,9 Prozent.

Im gesamten Tiefbau stiegen die Preise im abgelaufenen Jahr um 0,9 Prozent - im Straßenbau um 1 Prozent, im Brückenbau um 1,4 Prozent und im sonstigen Tiefbau um 0,6 Prozent.

kre/tpo

WEB http://www.statistik.at/