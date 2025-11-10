|
Baupreise im dritten Quartal leicht gestiegen
Die Baupreise sind in Österreich von Juli bis September erneut gestiegen. Im dritten Quartal 2025 erhöhte sich der Baupreisindex der Statistik Austria für Hoch- und Tiefbau im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,0 Prozent und im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 um 0,2 Prozent, wie die Statistikbehörde am Montag mitteilte.
Die von der Statistik Austria erhobenen Baupreise stellen die tatsächlichen Preise dar, die von den Bauherren für die jeweiligen Bauleistungen an die Bauunternehmen zu bezahlen sind. Der Preisindex für die Sparte Wohnhaus- und Siedlungsbau stieg im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 1,0 Prozent, der Index für den sonstigen Hochbau um 1,1 Prozent. Die Tiefbaupreise lagen um 0,9 Prozent über dem Vorjahresquartal.
