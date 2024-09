Bayer-Aktie zieht an: Bayer-Tochter forscht an möglicher Behandlungsoption für Parkinson

Die transplantierten Zellen überlebten weiterhin und wüchsen nach dem Absetzen der 12-monatigen Immunsuppression im Gehirn weiter an, teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Bemdaneprocel seien keine gemeldet worden.

"Die abgeschlossene Studie zeigt, dass die transplantierten Zellen überleben, und es gibt erste Anzeichen dafür, dass Bemdaneprocel den Patienten möglicherweise helfen kann, ihre motorischen Symptome besser zu kontrollieren", sagte die Prüfärztin Claire Henchcliffe von der School of Medicine an der University of California.

Die genauen Daten aus der Studie werden am Wochenende auf dem internationalen Parkinson-Kongress in Philadelphia vorgestellt. Bemdaneprocel ist die klinisch am weitesten fortgeschrittene Zelltherapie zur Behandlung von Patienten mit Parkinson-Krankheit in den USA.

Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,21 Prozent höher bei 30,05 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)