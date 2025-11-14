Bayer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bayer hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -1,170 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,29 Milliarden USD – ein Plus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10,95 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at