BB Seguridade Participacoes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BB Seguridade Participacoes präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent auf 289,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at