BBVA to hold its Extraordinary Shareholders’ Meeting this Friday

Tomorrow, Friday, July 5th at 10:00 AM Central European Summer Time (CEST), BBVA will hold the 2024 Extraordinary Shareholders’ Meeting at the Euskalduna Conference Center in Bilbao. The bank has proposed to its shareholders the capital increase needed to carry out the share exchange with Banco Sabadell. This capital increase will entail the issuance of new BBVA shares, which will be given to the Banco Sabadell shareholders who accept the offer. No payments will be made by BBVA shareholders. Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao