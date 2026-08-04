BCB Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BCB Bancorp lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BCB Bancorp ein Ergebnis je Aktie von 0,180 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat BCB Bancorp im vergangenen Quartal 39,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BCB Bancorp 45,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at