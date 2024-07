BE Semiconductor- und TSMC-Aktien ziehen nach Gerüchten um Großauftrag von Apple an

• Gerüchte um Apple-Großauftrag für TSMC• BE Semiconductor könnte von Auftrag profitieren• BE Semiconductor-Aktie im Aufwind

BE Semiconductor könnte von Apple-Auftrag profitieren

Der niederländische Halbleiterkonzern BE Semiconductor ist am Mittwoch in die Aufmerksamkeit der Anleger geraten. Wie n-tv berichtet, kursieren am Markt derzeit Gerüchte über einen Großauftrag des iKonzerns Apple. Morgan Stanley erklärte demnach in einer Research Note, dass der iPhone-Hersteller die sogenannte SoIC-X-Hybrid-Bonding-Technologie von TSMC für seine Chips der M5-Serie einsetzen könnte. Das niederländische Unternehmen könnte als einziger Lieferant der Hybridbonder, die für diesen Prozess benötigt werden, davon profitieren.

BE Semiconductor-Aktie steigt

Die Aktien von BE Semiconductor steigen nach dem Aufkommen der Gerüchte deutlich an. Im EURONEXT-Handel gewinnen sie zeitweise 7,45 Prozent auf 168,10 Euro. Die Papiere des iKonzerns zeigen sich ebenfalls freundlich. Via NASDAQ legen sie zwischenzeitlich um 0,30 Prozent auf 220,94 US-Dollar zu. Die an der NYSE gelisteten TSMC-Aktien gewinnen derweil 1,71 Prozent auf 178,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at