Beasley Broadcast Group Aktie

Beasley Broadcast Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932652 / ISIN: US0740141017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.04.2026 13:19:34

Beasley Broadcast Group Inc. Q4 Loss Rises

(RTTNews) - Beasley Broadcast Group Inc. (BBGI) released Loss for its fourth quarter of -$190.1 million

The company's earnings came in at -$190.1 million, or -$105.40 per share. This compares with -$2.1 million, or -$1.17 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 21.1% to $53.1 million from $67.3 million last year.

Beasley Broadcast Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$190.1 Mln. vs. -$2.1 Mln. last year. -EPS: -$105.40 vs. -$1.17 last year. -Revenue: $53.1 Mln vs. $67.3 Mln last year.

This decline in fourth-quarter revenue reflects persistent weakness in the traditional agency advertising market.

BBGI was up by 109.32% at $6.740 in the pre-market trade on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beasley Broadcast Group, Inc

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Beasley Broadcast Group, Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen stark erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen dürften kräftig anziehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen