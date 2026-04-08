Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch

Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch deutlich fester erwartet.

Vorbörslich tendiert der ATX zu deutlichen Gewinnen.

Mit einer kräftigen Rally werden Europas Börsen am Mittwochmorgen erwartet, nachdem US-Präsident Trump eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg ausgerufen hat. Die Ölpreise kommen daraufhin kräftig zurück, und die mit dem Ölpreisanstieg verbundenen Inflationssorgen lassen wieder nach. An den Anleihemärkten sinken die Renditen.

Die Märkte blicken nun auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für März am Freitag, die sowohl bei der Gesamt- als auch bei der Kerninflation einen Anstieg erwarten lassen. Während die Aktien der Öl -Unternehmen am Mittwoch unter Druck geraten dürften, werden Rohstoffwerte für Industriemetalle fester erwartet. Alle konjunktursensitiven Branchen dürften am Berichtstag profitieren. Jenseits der Entspannung um den Iran-Krieg weisen Volkswirte aber darauf hin, dass US-Zinssenkungen immer unwahrscheinlicher werden. Denn nach einer allmählichen Abkühlung im vergangenen Jahr zeige der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Stabilisierung, sagte Fed-Gouverneur Philip Jefferson am Vorabend.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird zur Wochenmitte ein Kurssprung erwartet.

Entsprechend zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart deutlich fester.

Die Waffenruhe im Iran sorgt bei Anlegern weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen am Mittwoch von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine sofortige Waffenruhe, die auch für die US-Verbündeten gilt und sich bis in den Libanon erstreckt. Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones startete etwas fester in den Handel, fiel schon gleich im Anschluss jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 0,18 Prozent tiefer bei 46.584,46 Punkten.

Der NASDAQ Composite zeigte sich anfänglich unterdessen etwas schwächer und verharrte anschließend Verlustzone. Kurz vor Handelsende drehte er jedoch noch ins Plus und ging schließlich 0,10 Prozent höher bei 22.017,85 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus stand die Forderung der USA an den Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Diese Meeresenge ist ein wichtiger Transportweg, nicht zuletzt für Öl und Flüssiggas. Ob es zu einer raschen Einigung oder gar einer Eskalation mit weiter steigenden Ölpreisen kommt, ist unklar. Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump läuft am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr (MESZ) ab.

Stunden vor Ende seines Ultimatums richtete Trump noch einmal eine harsche Drohung an den Iran. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen.

Bislang reagierte die iranische Militärführung mit Spott auf Trumps bekräftigte Warnung einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken. Der Iran meldete unterdessen Explosionen auf der Insel Charg im Persischen Golf, die vom US-Militär bereits Mitte März aus der Luft angegriffen worden war.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Asien greifen am Mittwoch kräftig zu.

In Tokio springt der Nikkei 225 zeitweise um 5,29 Prozent auf 56.256,28 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite stellenweise spürbare 2,26 Prozent auf 3.976,93 Zähler zu.

Ein dickes Plus ist auch in Hongkong zu sehen: Der Hang Seng gewinnt zwischenzeitlich 3,06 Prozent auf 25.886,20 Einheiten.

Mit einer Rally reagieren die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch darauf, dass US-Präsident Trump zugestimmt hat, die Angriffe auf den Iran für zwei Wochen unter der Bedingung der "sofortigen" Wiedereröffnung der Straße von Hormus auszusetzen. Zugleich fallen die Ölpreise kräftig.

Trump begründet seinen Beschluss mit Fortschritten bei einem 10-Punkte-Vorschlag aus Teheran. "Basierend auf Gesprächen mit Premierminister Shehbaz Sharif und Feldmarschall Asim Munir aus Pakistan, in denen sie mich baten, die zerstörerische Kraft zurückzuhalten, die heute Nacht in den Iran geschickt werden sollte, und unter der Bedingung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormus zustimmt, erkläre ich mich bereit, die Bombardierung und den Angriff auf den Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen", schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX