Beasley Broadcast Group Aktie

Beasley Broadcast Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932652 / ISIN: US0740141017

10.12.2025 19:34:29

Beasley Broadcast Group Shares Skyrocket Over 245%

(RTTNews) - Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) shares soared 245.68 percent to $14.00, climbing $9.95 on Wednesday in heavy trading despite no new company-specific news. The sudden surge appears driven by unusually high volume and speculative activity rather than fundamental developments.

BBGI is trading at $14.00 after opening at $6.05, with shares swinging widely between $5.67 and $20.78 during the session on the Nasdaq. Trading volume has exploded to 27,847,288 shares, far above the typical 33,880 average.

The stock's 52-week range is $3.67 to $20.78, with today's move pushing it to a new yearly high.

