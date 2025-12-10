Beasley Broadcast Group Aktie
WKN: 932652 / ISIN: US0740141017
|
10.12.2025 19:34:29
Beasley Broadcast Group Shares Skyrocket Over 245%
(RTTNews) - Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) shares soared 245.68 percent to $14.00, climbing $9.95 on Wednesday in heavy trading despite no new company-specific news. The sudden surge appears driven by unusually high volume and speculative activity rather than fundamental developments.
BBGI is trading at $14.00 after opening at $6.05, with shares swinging widely between $5.67 and $20.78 during the session on the Nasdaq. Trading volume has exploded to 27,847,288 shares, far above the typical 33,880 average.
The stock's 52-week range is $3.67 to $20.78, with today's move pushing it to a new yearly high.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beasley Broadcast Group, Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Beasley Broadcast Group, Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.