Sunday Aktie
WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007
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01.08.2026 06:00:17
Beating Berlin’s Sunday blues
Germany’s weekly retail shutdown is bad for the country’s economy and the atmosphere of its citiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Sunday Co Ltd
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01.08.26
|Beating Berlin’s Sunday blues (Financial Times)