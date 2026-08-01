Sunday Aktie

Sunday für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007

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01.08.2026 06:00:17

Beating Berlin’s Sunday blues

Germany’s weekly retail shutdown is bad for the country’s economy and the atmosphere of its citiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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