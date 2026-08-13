Bechtle legte Quartalsergebnis vor

Bechtle äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,380 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,73 Milliarden EUR – ein Plus von 16,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,49 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at