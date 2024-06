Beeinträchtigungen im Bahn-Fernverkehr wegen Brandes in Gleisnähe

FULDA (dpa-AFX) - Bahnreisende müssen am Montagabend auf mehreren Strecken im Fernverkehr mit Beeinträchtigungen rechnen. Aufgrund eines Böschungsbrandes in Gleisnähe bei Gotha in Thüringen war die Strecke zwischen Fulda und Erfurt am Nachmittag gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Zuvor hatte "Bild" berichtet. Nach mehreren Stunden wurde die Strecke am Abend wieder freigegeben. Reisende auf ICE-Linien von Nord nach Süd und West nach Ost seien aber weiterhin von Umleitungen, Teilausfällen und Verspätungen betroffen.

Beeinträchtigt sind laut Bahn die ICE-Verbindungen zwischen Berlin und München, Berlin und Frankfurt, Hamburg und München sowie Wiesbaden und Dresden. Auch der IC-Zug von Köln nach Leipzig sei betroffen. "Wir sind noch in der Ermittlung, was die Ursache angeht", sagte die Sprecherin zum Auslöser des Brandes./lif/DP/ngu