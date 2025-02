Beiersdorf plant für 2025 höhere Gewinnmargen - Chef bleibt bis 2030

Der Hamburger Konzern ist allerdings für vorsichtige Ziele zu Jahresbeginn bekannt.

Wie Beiersdorf mitteilte, rechnet das Unternehmen 2025 auf Konzernebene mit einer bereinigten operativen Gewinnmarge leicht über dem Vorjahreswert von 13,9 Prozent. Im Segment Consumer soll die Marge erneut um 50 Basispunkte den Vorjahreswert von 13,4 Prozent übertreffen, im Segment Tesa mit rund 16 Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau von 16,3 Prozent landen.

Beim Umsatz will der Konzern organisch um 4 bis 6 Prozent zulegen. Für das Segment Consumer bedeutet dies ein angepeiltes Umsatzplus von ebenfalls 4 bis 6 Prozent, für Tesa von 1 bis 3 Prozent. Bei Tesa hänge das Wachstum stark von der Entwicklung der Automobilbranche statt.

Dabei könnte der Umsatz nach den Markterwartungen 2025 erstmals die 10 Milliarden Euro knacken, der Gewinn unter dem Strich die 1 Milliarde.

Helfen sollen die Innovationspipeline sowie die Erholung bei den Luxusmarken La Prairie und Chantecaille.

Allerdings bestehen derzeit starke Unsicherheiten - und die US-Importzölle könnten die Entwicklung deutlich dämpfen - zum Beispiel bei Lieferkette und Produktionskosten, aber indirekt auch die Tesa Klebstoff/Dichtstoff-Sparte, falls die Automobilbranche infolge der Zölle schwächelt. Rund zwei Drittel der Umsätze in den USA beschafft oder stellt Beiersdorf in anderen Ländern her. Beiersdorfs Umsatz in Nordamerika entsprach 2023 knapp 13 Prozent des Gesamtumsatzes.

February 27, 2025

Beiersdorf verlängert Vertrag von CEO Vincent Warnery bis Ende 2030

Beiersdorf hat den Vertrag von CEO Vincent Warnery bis Ende 20230 verlängert. Warnery steht an der Spitze des Konzerns seit 1. Mai 2021. Zuvor war sein Vertrag bereits vorzeitig um fünf Jahre verlängert worden bis 31. Januar 2027.

"Wir haben wegweisende Innovationen in unserer Pipeline und expandieren in unseren Märkten - aber es gibt noch viel zu tun", ließ sich Warnery zitieren. "Ich freue mich über das Mandat, Beiersdorf weiter in die Zukunft zu führen und unsere Ambitionen mit Leben zu füllen."

