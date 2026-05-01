|
01.05.2026 06:31:29
Beijer Electronics AB präsentierte Quartalsergebnisse
Beijer Electronics AB hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 SEK, nach 1,10 SEK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 597,3 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 545,1 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!