Beijer Electronics AB präsentierte Quartalsergebnisse

Beijer Electronics AB hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 SEK, nach 1,10 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 597,3 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 545,1 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at