31.10.2025 06:31:28
Beijing Aerospace Changfeng präsentierte Quartalsergebnisse
Beijing Aerospace Changfeng hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CNY gegenüber -0,100 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Beijing Aerospace Changfeng im vergangenen Quartal 288,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Aerospace Changfeng 168,2 Millionen CNY umsetzen können.

