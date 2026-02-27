Beijing Baolande Software A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Baolande Software A hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 92,4 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Beijing Baolande Software A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,020 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,790 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Beijing Baolande Software A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 17,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 230,36 Millionen CNY im Vergleich zu 280,60 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at