Beijing Dahao Technology A legte Quartalsergebnis vor

Beijing Dahao Technology A hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Dahao Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 773,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 615,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,640 CNY gegenüber 0,530 CNY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Beijing Dahao Technology A 2,99 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at