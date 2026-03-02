Beijing HyperStrong Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing HyperStrong Technology A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 CNY gegenüber 1,88 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing HyperStrong Technology A 3,69 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,41 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Beijing HyperStrong Technology A ein Gewinn pro Aktie von 3,65 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,60 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 5,26 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 13,02 Milliarden CNY gelegen.

