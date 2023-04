Beim AACR 2023 präsentierte Daten bieten Einblicke in die klinische und präklinische Entwicklung bei Exscientia

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) kündigte heute vier Präsentationen beim Annual Meeting 2023 der American Association for Cancer Research (AACR) bekannt, das vom 14. bis 19. April 2023 in Orlando, US-Bundesstaat Florida, stattfindet.

"Wir freuen uns, dass wir den umfassenden Ansatz von Exscientia, der herausragende Wissenschaft mit modernster KI-gestützter Präzisionsmedizin und translationaler Forschung kombiniert, weiter validieren können", kommentiert Andrew Hopkins, D.Phil, Gründer und Chief Executive Officer von Exscientia. "Wie die beim AACR vorgestellten klinischen und präklinischen Daten belegen, tragen unsere Ansätze nicht nur dazu bei, neuartige Moleküle effizient zu entwickeln, sondern zielen auch darauf ab, sie anhand von überlegenen Eigenschaften zu differenzieren und für die Patienten bereitzustellen, die davon profitieren können. Wir werden unsere Kandidaten im Bereich der personalisierten Medizin weiterentwickeln mit dem Ziel, Lösungen für Patienten rund um den Globus anzubieten, die eine wirksame Behandlung benötigen."

Posterpräsentationen

Titel: Identification of transcript adenosine fingerprint to enrich for A 2A R and PD-1 inhibition responders

Session-Titel: Biomarkers of Therapeutic Benefit 2

Abstract-Nr.: 2151

Datum/Uhrzeit: Montag, 17. April / 9.00 bis 12.30 Uhr EDT

In diesem Poster zeigt Exscientia seinen intern und präklinisch entwickelten Adenosin-Belastungs-Score (ABS, Erstveröffentlichung Ende 2022), der auf der B-Zell-Biologie basiert, und dass EXS21546 (‘546) – Exscientias selektiver A 2A R-Antagonist im klinischen Stadium – die Wirkung von Adenosinanaloga ex vivo in Gewebeproben von Patienten und anderen komplexen Modellen reversiert.

R-Antagonist im klinischen Stadium – die Wirkung von Adenosinanaloga in Gewebeproben von Patienten und anderen komplexen Modellen reversiert. Auf Basis proprietärer Daten wurde erkannt, dass der ABS umgekehrt mit den PD-1-Expressionsdaten und den veröffentlichten PD-1-Anreicherungswerten korreliert. Die Analyse öffentlicher Daten von Menschen und Mäusen bestätigt, dass eine Anreicherung von Proben mit hohem ABS mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eines Ansprechens auf eine Checkpoint-Inhibition einhergeht.

Aktuelle Modellierungen mit komplexen menschlichen Blutproben zeigen eine klare Korrelation sowohl zwischen ‘546 als auch einem dualen A 2A R- und A 2B R-Antagonisten mit der Reversion der Wirkung von Adenosinanaloga ex vivo.

Titel: Characterizing antitumor responses to EXS74539, a novel, reversible LSD1 inhibitor with potential in small-cell lung cancer

Session-Titel: Epigenetics

Abstract-Nr.: 6290

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 19. April / 9.00 bis 12.30 Uhr EDT

Exscientia entwickelte EXS74539 (‘539), einen LSD1-Inhibitor mit differenziertem Profil, das Reversibilität und Hirnpenetranz kombiniert, um LSD1 auf künftige onkologische und hämatologische Patientenpopulationen, einschließlich Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC), optimal anzuwenden.

Der reversible Wirkmechanismus in Verbindung mit einer kürzeren Halbwertszeit könnte die Möglichkeit eröffnen, die bei anderen erforschten LSD1-Inhibitoren beobachtete, dosisbeschränkende Thrombozytopenie besser in den Griff zu bekommen.

In-vitro -Sensitivitätsanalysen von Zelllinienmodellen des kleinzelligen Lungenkrebses (SCLC) für ‘539 allein haben gezeigt, dass die Vorhersage des Ansprechens in vivo unzureichend ist. Die Forscher sind der Überzeugung, dass die Vorhersage des Ansprechens von Tumoren in vivo auf ‘539 entscheidend ist, um die optimale Anwendung des Wirkstoffs zu gewährleisten. Die Kombination von transkriptionellem und funktionellem Ansprechen in vitro könnte dieses Problem jedoch lösen.

-Sensitivitätsanalysen von Zelllinienmodellen des kleinzelligen Lungenkrebses (SCLC) für ‘539 allein haben gezeigt, dass die Vorhersage des Ansprechens unzureichend ist. Die Forscher sind der Überzeugung, dass die Vorhersage des Ansprechens von Tumoren auf ‘539 entscheidend ist, um die optimale Anwendung des Wirkstoffs zu gewährleisten. Die Kombination von transkriptionellem und funktionellem Ansprechen könnte dieses Problem jedoch lösen. Exscientia hat genetische Fingerabdrücke identifiziert, die als Marker für die ‘539-Sensibilität fungieren könnten und derzeit in menschlichen SCLC-Patientenproben charakterisiert und validiert werden.

Titel: Discovering novel targetable pathways by combining functional and multi-omic data from primary ovarian cancer samples

Session-Titel: Novel Targets and Pathways

Abstract-Nr.: 4956

Datum/Uhrzeit: Sonntag, 16. April / 13.30 bis 17.00 Uhr EDT

Dieses Poster zeigt die Verwendung von Daten, die mit der Präzisionsmedizin-Plattform von Exscientia in Verbindung mit der proprietären Methodik für Multiomics und multimodalem Datensatz-Mapping generiert wurden. Durch ein besseres Verständnis der Krankheitsfunktion können diese Tools in Kombination eingesetzt werden, um die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern, indem klinisch relevante Zielmoleküle in der Entdeckungsphase identifiziert werden.

Daten aus krankheitsrelevanten Patientenproben, einschließlich des funktionellen Ansprechens einzelner Zellen, Transkriptomik, Protein-Protein-Interaktionen und bekannter Interaktionslandschaften zwischen Medikamenten und Zielmolekülen, werden verknüpft, um Krebsziele im Kontext der bekannten Biologie zu verstehen und auf diese Weise die Funktion und Relevanz des Zielmoleküls in einem frühen Stadium der Entwicklung zu erfassen, anstatt auf einzelne Endpunkte zu setzen, die innerhalb der Branche gängig sind.

Durch die Kartierung funktioneller und multiomischer Einzelzelldaten zu Beginn und nach der Störung eines komplexen primären Modellsystems entdeckten die Forscher den PI3K/AKT/mTOR-Signalweg als neuartigen Antikrebsknoten bei hochgradigem, schwerem Eierstockkrebs (HGSOC). Das Poster behandelt die durch den Tumornekrosefaktor (TNF) induzierte Apoptosefunktion des Nuclear Factor Kappa B (NF-?B) über TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand) als vielversprechendes Schwerpunktgebiet für HGSOC.

Titel: Data from first-in-human study of EXS21546, an A 2A receptor antagonist, now progressing into Phase 1/2 in RCC/NSCLC

Session-Titel: Phase I Clinical Trials in Progress

Abstract-Nr.: CT114

Datum/Uhrzeit: Montag, 17. April / 13.30 bis 17.00 Uhr EDT

‘546 ist der erste von künstlicher Intelligenz entwickelte immunonkologische Kandidat in der klinischen Forschung. Die Phase-1-Ziele wurden in einer Studie an gesunden Probanden erreicht, die die Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Sicherheit und Verträglichkeit von ‘546 bestätigte und die Auswahl einer Startdosis für die laufende Phase-1/2-Studie IGNITE in Kombination mit einem PD-1-Inhibitor bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem Nierenzellkarzinom (RCC) und nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) ermöglichte.

Das Poster zeigt das IGNITE-Studiendesign, das auf umfangreichen Simulationen basiert, um die effizientesten Parameter für die kontinuierliche Neubewertung zu bestimmen und die antitumorale Wirkung von ‘546 in Kombination mit Checkpoint-Inhibition sowie jegliche dosisbeschränkende Toxizität möglichst präzise zu evaluieren.

Zudem wird die IGNITE-Studie klinische Daten zur Unterstützung der Biomarker-Strategie von Exscientia zur Patientenanreicherung liefern. Dabei wird der ABS zur Identifizierung von Patienten mit adenosinreicher Tumormikroumgebung verwendet, die von einer Behandlung profitieren könnten. Der erste Patient soll in der ersten Jahreshälfte 2023 aufgenommen werden.

