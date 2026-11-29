Belde b Aktie
ISIN: US0774542056
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29.11.2026 19:28:02
Belden: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Belden (NYSE:BDC) announced record revenue of $966 million. The strategic pivot toward complete networking platforms positions the business for growth in automated factories and data centers.
Three key takeaways stand out for long-term investors.
Belden signed a $100 million agreement for fiber solutions in artificial intelligence (AI) data centers, which house computing servers for AI models. This contract expands the company's expected 2027 data center revenue to $275 million.
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