Belimo strebt mit wissenschaftlich fundierten Zielen Netto-Null-Emissionen bis 2050 an



Belimo, der weltweit führende Anbieter von Feldgeräten zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Gebäudeautomation, verpflichtet sich bis 2050 klimaneutral zu werden. Dieses Ziel ist ein fester Bestandteil der Klimastrategie von Belimo. Die Strategie umfasst ebenso die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Produkte, die es den Kunden ermöglichen, ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Zudem beinhaltet sie die aktive Reduzierung der eignen Emissionen sowie die freiwillige Unterstützung von Klimaschutzinitiativen durch die BELIMO Climate Foundation. Belimo hat sich entschieden, offiziell der Science Based Targets Initiative (SBTi) beizutreten, einer Klimaschutzinitiative, die es Unternehmen weltweit ermöglicht, Emissionsreduktionsziele im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens festzulegen. Als Teil dieses Engagements wird das Unternehmen kurz- und langfristige unternehmensweite Ziele zur Reduktion der Scope 1-3 Emissionen festlegen, die sich an der Science Based Targets Initiative (SBTi) orientieren. Dieser Entscheid unterstreicht die Rolle von Belimo als Treiber im Bereich Nachhaltigkeit in der HLK-Branche. Dieses Engagement spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens um den Klimaschutz wider und ist ein weiterer Schritt in der Klimastrategie von Belimo, die drei strategische Elemente umfasst: Erstens eine klare Fokussierung auf innovative HLK-Lösungen, die zu einer höheren Energieeffizienz und deutlich geringeren Treibhausgasemissionen im Einsatz bei den Kunden von Belimo führen. Zweitens einen umfassenden Klimaschutzplan, der sich auf die für die Treibhausgasreduktion relevantesten Emissionskategorien (Scope 1-3) konzentriert. Und drittens die bereits gegründete «Belimo Climate Foundation», die gemeinnützige Institutionen und Nichtregierungsorganisationen bei der Reduktion von CO 2 -Emissionen in ihren Gebäuden unterstützt. «Da Gebäude für 40% der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, haben die kleinen Geräte von Belimo einen grossen Einfluss auf die globalen Klimaziele. Die dreiteilige Klimastrategie maximiert die positive Wirkung unseres Unternehmens», sagt Lars van der Haegen, CEO von Belimo. In den nächsten sechs bis zwölf Monaten wird Belimo ihre kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele für Scope 1-3 dem SBTi zur offiziellen Validierung und Genehmigung vorlegen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ist eine aktive Zusammenarbeit sowohl von internen Teams als auch von externen Stakeholdern wie Lieferanten, Partnern und Kunden erforderlich. Belimo strebt eine vollständige Validierung ihrer Klimaziele durch das SBTi an und stärkt damit ihre Position als führendes Unternehmen auf dem Weg der Bauindustrie in eine kohlenstoffarme Zukunft. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Belimo und zukünftige Pläne sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Belimo Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2023 einen Umsatz von CHF 859 Millionen aus und zählte mehr als 2’300 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Andreas Meile, Head of Group Brand Management +41 43 843 66 96 Termine Publikation Umsatzzahlen 2024 20. Januar 2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 / Medien- und Finanzanalystenkonferenz

