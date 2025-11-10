|
Bell-Park präsentierte Quartalsergebnisse
Bell-Park lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 50,23 JPY. Im letzten Jahr hatte Bell-Park einen Gewinn von 29,99 JPY je Aktie eingefahren.
Bell-Park hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
