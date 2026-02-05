Benchmark Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Benchmark Electronics hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Benchmark Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 704,3 Millionen USD gegenüber 656,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,680 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Benchmark Electronics 1,72 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Benchmark Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at