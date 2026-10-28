Benchmark Electronics Aktie
WKN: 885906 / ISIN: US08160H1014
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28.10.2026 21:18:29
Benchmark Electronics Inc Reports Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Benchmark Electronics Inc (BHE) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $17.15 million, or $0.47 per share. This compares with $14.26 million, or $0.39 per share, last year.
Excluding items, Benchmark Electronics Inc reported adjusted earnings of $30.70 million or $0.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.1% to $810.90 million from $680.68 million last year.
Benchmark Electronics Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.15 Mln. vs. $14.26 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.39 last year. -Revenue: $810.90 Mln vs. $680.68 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.85 To $ 0.91 Next quarter revenue guidance: $ 815 M To $ 855 M
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