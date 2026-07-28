Ausblick: Benchmark Electronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Benchmark Electronics präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,685 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Benchmark Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,09 Prozent auf 720,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 642,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD, gegenüber 0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at