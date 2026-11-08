Berichte: Explosionen in Gheschm und Dschask im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Iranischen Medienberichten zufolge sind auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus sowie in der Hafenstadt Dschask, die ebenfalls an der Meerenge liegt, Explosionen zu hören gewesen. Das berichteten unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Irna sowie die Agentur Fars, die als Sprachrohr der iranischen Revolutionsgarden gilt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht bestätigen. Unklar war auch die Ursache der mutmaßlichen Explosionen.

Beobachter hatten immer wieder spekuliert, dass die USA und Israel nach den US-Zwischenwahlen erneut den Iran angreifen könnten.

Die beiden Länder hatten ihren Krieg gegen den Iran Ende Februar begonnen und das Land massiv aus der Luft bombardiert. Der Konflikt ist bis heute ungelöst, die Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse.

Eigentlich hatten sich Teheran und Washington im Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für eine dauerhafte diplomatische Lösung ebnen sollte. Das Abkommen führte jedoch nicht zum Ziel. Im Mittelpunkt des Konflikts stand zuletzt vor allem die für den weltweiten Ölhandel wichtige Straße von Hormus./gma/DP/mis