Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
|
10.11.2025 01:05:00
Berkshire Hathaway Just Reported a 34% Rise in Operating Income. Here Are 3 Key Insights from the Financial Giant's Latest Quarterly Report.
Most investors are so curious about the stocks that Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) owns that it's easy to forget it's not a mutual fund, but rather, a conglomerate of several privately owned businesses that also happens to hold a bunch of individual equities.We were reminded of this reality this past weekend, however, when Berkshire posted third-quarter results that very plainly lay out its operating profits for the quarter in question. It booked a total of $13.49 billion in operating income for the three-month stretch, up 34% from the year-earlier comparison of $10.09 billion. Nice!It's a number that requires some additional insight though, just to keep things in the proper perspective.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heremehr Nachrichten
Analysen zu Heremehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|645 000,00
|0,94%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|429,45
|-0,49%
|RISE Inc.
|33,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.