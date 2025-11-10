ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Berkshire Hathaway Aktie

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

Berkshire Hathaway Just Reported a 34% Rise in Operating Income. Here Are 3 Key Insights from the Financial Giant's Latest Quarterly Report.

Most investors are so curious about the stocks that Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) owns that it's easy to forget it's not a mutual fund, but rather, a conglomerate of several privately owned businesses that also happens to hold a bunch of individual equities.We were reminded of this reality this past weekend, however, when Berkshire posted third-quarter results that very plainly lay out its operating profits for the quarter in question. It booked a total of $13.49 billion in operating income for the three-month stretch, up 34% from the year-earlier comparison of $10.09 billion. Nice!It's a number that requires some additional insight though, just to keep things in the proper perspective.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
