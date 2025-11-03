Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Bilanz des Starinvestors
|
03.11.2025 17:02:00
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie unentschlossen: Gewinn übertrifft Erwartungen - So lief das 3. Quartal
Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 94,972 Milliarden US-Dollar, was einem Zuswachs gegenüber 92,995 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 96,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, verglichen mit 18.272 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 14,28 US-Dollar (Vorjahr: 12,18 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen leicht deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 8.684,32 US-Dollar je A-Aktie und 5,73 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.
Im NASDAQ-Handel gewinnt die A-Aktie zeitweise 0,01 Prozent auf 715.782 US-Dollar, während die B-Aktie 0,06 Prozent verliert auf 477,26 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|617 000,00
|0,00%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|414,80
|0,52%
