02.03.2026 06:31:29

Berkshire Hathaway legte Quartalsergebnis vor

Berkshire Hathaway gab am 28.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13349,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13695,00 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 94,23 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 46563,00 USD beziffert. Im Vorjahr waren 61900,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 371,44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 371,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

