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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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01.05.2026 13:00:00

Berkshire’s stock has suffered in a post-Buffett world. Why that’s actually a good thing.

New CEO Greg Abel has the biggest investment shoes to fill — but he also had the best coach, which gives him “the best chance of success.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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