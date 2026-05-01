WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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01.05.2026 13:00:00
Berkshire’s stock has suffered in a post-Buffett world. Why that’s actually a good thing.
New CEO Greg Abel has the biggest investment shoes to fill — but he also had the best coach, which gives him “the best chance of success.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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