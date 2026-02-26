Berli Jucker präsentierte Quartalsergebnisse

Berli Jucker äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 39,94 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berli Jucker 40,82 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Berli Jucker hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 1,00 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,00 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 154,02 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 157,73 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at