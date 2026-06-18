Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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18.06.2026 12:59:58
Berlin summit brings out private equity protesters
Activists gathered to protest the SuperReturn private equity summit in Berlin, accusing the industry of driving inequality, job cuts and rising costs as investors representing trillions gather to seek high returns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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