Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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02.07.2026 22:03:21
Berlin summit brings out private equity protesters
Activists gathered to protest the SuperReturn private equity summit in Berlin, saying the industry drives inequality, job cuts and rising costs as investors representing trillions of Euros gather to seek high returns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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