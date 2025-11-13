Bertelsmann Aktie

Bertelsmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942

13.11.2025 08:11:00

Bertelsmann: Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandschef

Bei Bertelsmann übernimmt nach langer Zeit wieder ein Familienmitglied: Thomas Coesfeld, Enkel von Firmenpatriarch Reinhard Mohn, soll ab 2027 den Gütersloher Medienkonzern leiten. Auch die Unternehmenstochter RTL bekommt einen neuen Chef.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
