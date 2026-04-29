Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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29.04.2026 18:45:00
Best Quantum Stock to Buy the Dip: Rigetti Computing (RGTI) or Quantum Computing (QUBT)
Having trouble evaluating quantum computing stocks? You're not alone.Investors got really excited about the prospects of quantum computing start-ups like Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) and Quantum Computing (NASDAQ: QUBT) in 2025, and bid their stocks up to nosebleed levels. But since October, those same stock prices have plunged more than 60% from their highs.But both stocks recently began showing signs of improvement. Which one looks likelier to make a comeback?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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