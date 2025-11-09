ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

09.11.2025 11:25:00

Best Stock to Buy Right Now: Carnival vs. Roblox

In 2020 and 2021, the COVID-19 pandemic stirred up fierce headwinds for some companies but generated strong tailwinds for others.One of the companies that faced an existential crisis was Carnival (NYSE: CCL), the world's top cruise line operator. But one company that flourished was Roblox (NYSE: RBLX), the online gaming company that encouraged cooped-up kids to build and share their own digital worlds.As the pandemic's height passed, Carnival's business recovered as global travel resumed. But Roblox struggled as many of its tween users went back to school. Yet over the past four years, Roblox's stock still rallied 33% as Carnival's stock only rose 9%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Carnival plc 21,20 3,41% Carnival plc
Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh 20,60 0,98% Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh
NOW Inc When Issued 11,80 0,85% NOW Inc When Issued
Roblox 106,84 5,49% Roblox

