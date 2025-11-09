NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
09.11.2025 11:25:00
Best Stock to Buy Right Now: Carnival vs. Roblox
In 2020 and 2021, the COVID-19 pandemic stirred up fierce headwinds for some companies but generated strong tailwinds for others.One of the companies that faced an existential crisis was Carnival (NYSE: CCL), the world's top cruise line operator. But one company that flourished was Roblox (NYSE: RBLX), the online gaming company that encouraged cooped-up kids to build and share their own digital worlds.As the pandemic's height passed, Carnival's business recovered as global travel resumed. But Roblox struggled as many of its tween users went back to school. Yet over the past four years, Roblox's stock still rallied 33% as Carnival's stock only rose 9%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carnival plc
|21,20
|3,41%
|Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh
|20,60
|0,98%
|NOW Inc When Issued
|11,80
|0,85%
|Roblox
|106,84
|5,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.