NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 23:00:00

Best Stock to Buy Right Now: Uber vs. Archer Aviation

At first glance, Uber (NYSE: UBER) and Archer Aviation (NYSE: ACHR) might seem like completely different companies. Uber is the world's leading provider of ride-hailing services, while Archer Aviation is a fledgling builder of electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft.However, Uber once developed its own eVTOL aircraft through its Elevate division, which it sold to Archer's chief competitor Joby Aviation in late 2020. Joby plans to eventually offer air-taxi rides on its aircraft through Uber's app.Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten