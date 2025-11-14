NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
14.11.2025 23:00:00
Best Stock to Buy Right Now: Uber vs. Archer Aviation
At first glance, Uber (NYSE: UBER) and Archer Aviation (NYSE: ACHR) might seem like completely different companies. Uber is the world's leading provider of ride-hailing services, while Archer Aviation is a fledgling builder of electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft.However, Uber once developed its own eVTOL aircraft through its Elevate division, which it sold to Archer's chief competitor Joby Aviation in late 2020. Joby plans to eventually offer air-taxi rides on its aircraft through Uber's app.Image source: Archer Aviation.
