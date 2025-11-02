Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
03.11.2025 00:59:00
Best Stock to Buy Right Now: Walmart vs. Kraft Heinz?
If size and market momentum were your only stock-picking criteria, then Walmart's (NYSE: WMT) $800+ billion market cap, nearly $700 billion in annual sales, and recent rally to an all-time high would be all you needed to know.Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), on the other hand, is less than 4% the size of the retail giant -- by both sales and market cap -- and is currently about 75% below its all-time high hit back in 2017.This year alone, through the close of trade on Oct. 29, shares of Walmart are up 14% while Kraft Heinz is down 17%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NOW Inc When Issued
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,70
|0,00%
|Walmart
|87,71
|-0,20%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|8 455,00
|0,00%
Börse aktuell - Live Ticker
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.