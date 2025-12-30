|
30.12.2025 16:45:31
Bestes Börsenjahr seit 2019: Das sind die größten Gewinner und Verlierer im Dax
Der deutsche Leitindex hat 2025 kräftig zugelegt - trotz Wirtschaftsflaute in Deutschland, weltweiter Krisen und Zollkonflikten. Doch nicht alle 40 Dax-Werte konnten über die vergangenen 12 Monate Kursgewinne verbuchen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
